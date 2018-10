Un butoir de porte qui est... une météorite valant 100 000$

GRAND RAPIDS, Michigan - Un homme du Michigan a fait une découverte étonnante: la roche dont il se servait comme butoir de porte depuis des décennies est en fait une météorite valant 100 000 $ US.

Encore mieux: l'amalgame de fer et de nickel est la sixième plus grosse météorite à avoir été trouvée au Michigan, selon le musée Smithsonian et la Central University of Michigan.

David Mazurek a raconté avoir apporté son butoir de porte à l'université pour qu'il y soit examiné après avoir vu un reportage en janvier sur des morceaux de météorite qui s'étaient vendus plusieurs milliers de dollars.

«Je me suis dit: "Attendez une minute. Je me demande combien vaut la mienne"», a indiqué M. Mazurek.

La professeure de géologie Mona Sirbescu a premièrement déterminé que la pièce était plus qu'une simple roche. Elle a ensuite envoyé deux petits échantillons au musée pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une météorite.

« J'ai immédiatement su que c'était quelque chose de spécial, a affirmé Mme Sirbescu. C'est le spécimen le plus précieux que j'ai jamais eu entre les mains, tant sur le plan monétaire que scientifique. »

Selon David Mazurek, la météorite faisait partie des objets vendus avec une grange qu'il a achetée en 1988 à Edmore, une ville du centre du Michigan.

Il a précisé que le fermier qui lui avait vendu la propriété lui avait dit que la météorite était tombée sur son terrain dans les années 1930.

« Le morceau aurait été recueilli tout de suite après que les habitants eurent assisté au grand boum et le reste de la météorite aurait été extirpé d'un cratère », a relaté Monica Sirbescu.

D'autres tests devront être effectués pour voir si la météorite contient des éléments rares.

La professeure a souligné que la météorite pourrait soit être vendue à un musée et exposée, soit vendue à un collectionneur.

Le musée Smithsonian et un musée du Maine spécialisé en géologie songent à acquérir le spécimen.

M. Mazurek a assuré que, lorsqu'il vendrait la météorite, il donnerait une partie de l'argent à l'université.

« Je ne l'utiliserai plus comme butoir de porte. Trouvons un acheteur! », a-t-il lancé.