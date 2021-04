Les côtés cocasses du télétravail | À VOIR: Meeker Guerrier est surpris par sa fillette en direct à RDS

«Ma fille, qui habituellement est dans une autre pièce quand je fais mes interventions en direct à RDS, en fin de journée, a décidé de sortir de sa chambre parce que je ne lui ai pas apporté sa barre tendre comme je lui avais promis. Donc, elle arrive dans le cadre en hurlant et en pleurant. Et évidemment, on l’entend. Je n’ai pas eu le choix, je l’ai prise dans mes bras pour essayer de la consoler tout en continuant la conversation avec Yannick et Fred. Il faut dire que les gars et toute l’équipe ont super bien réagi aussi. Disons que la conciliation travail-famille s’est passée un peu dans le chaos, mais dans la bonne humeur»