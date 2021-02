Pandémie en humour | Maxim Martin parle de son podcast en famille

Alors qu’ils ont fait fureur avec leur série télévisée Max et Livia, l’humoriste Maxim Martin et sa fille Livia Martin agrandissent la famille de leurs productions avec la présentation d’un tout nouveau podcast où chaque semaine, ils reçoivent des invités pour parler de sujets d'actualité.

Au micro de Paul Houde et de Thérèse Parisien samedi matin, Maxim Martin nous raconte que le talent indéniable de sa fille le fascine et Thérèse Parisien ne peut qu’abonder dans le même sens.

L’humoriste explique que la dynamique du duo père-fille a une grande influence tant sur sa vie professionnelle que personnelle.

Il aborde aussi les retrouvailles avec son fils William qu’il a retrouvé il y a six ans et qu’il a fait apparaître dans la 4e saison de la série Max et Livia.

Il nous explique que son fils fera des apparitions aussi à l’intérieur du podcast. Il est d’ailleurs un peu jaloux du talent de ses deux enfants.

La pandémie s'est aussi invitée dans l'entretien puisqu'elle a grandement affecté l’humoriste qui affectionnait particulièrement les voyages sportifs à l’extérieur du pays. Il sent d'ailleurs qu’il doit maintenant se forcer pour sortir faire de l’activité physique, alors qu’il aurait dû être en préparation pour de nombreux triathlons internationaux.