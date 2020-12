Veille du Nouvel An | Fin d'année toute en humour pour Dominic Paquet

En cette veille du Nouvel An, l’humoriste Dominic Paquet était de passage à l’émission Normandeau PM afin de discuter de son année rocambolesque qui se conclut avec la présentation de l’émission À l’année prochaine jeudi soir, de même que sur ce qui l’attend en 2021.

Celui qui est un régulier de l’émission À la semaine prochaine depuis huit ans sur les ondes de la radio de Radio-Canada nous offrira ses imitations désinvoltes et les sketches caractéristiques de l’émission annuelle de fin d’année entre 20h30 et 21h30, un peu avant les émissions d'Infoman et du traditionnel Bye Bye 2020.

Dominic Paquet aura aussi la chance de lancer une nouvelle émission sur la chaîne Noovo dès janvier et un nouveau spectacle en 2021, possiblement à l’automne selon ce qu’il nous mentionne.

L’humoriste a bien hâte de pouvoir retrouver les siens autour d’un verre ou d’une bonne bouffe dans les restaurants de son quartier de Montréal. Il trouve d’ailleurs difficile de voir le nombre de commerces placardés depuis le début de la pandémie.