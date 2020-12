Simon Fecteau en entrevue | Beaucoup de pression pour le Bye Bye 2020

L'incontournable rendez-vous télévisuel de fin d'année, le Bye Bye, est, si cela est possible, encore plus attendu cette année, question de clore une année inédite et en rebondissements heureux et surtout tristes à cause de la pandémie.

Le défi est grand pour l'équipe de Simon Fecteau, dont ce sera le cinquième Bye Bye.

François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse se joignent aux autres comédiens Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay pour cette 52e édition de la revue humoristique.