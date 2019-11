Rachid Badouri et «Les fleurs du tapis»

Patrick Lagacé reçoit l'humoriste Rachid Badouri, qui prépare son troisième one-man-show, «Les fleurs du tapis», pour 2020.

Rachid Badouri parle de ce spectacle comme étant le plus intimiste, où il parle des fois il s'est enfargé les pieds dans les fleurs du tapis.

Il y aborde des sujets qui sont passés sous le radar et qui sont plus tabous, comme sa montée fulgurante vers le succès qui l'a mené en psychothérapie, ses problèmes de comportement et la xénophobie, tout en restant dans le divertissement.

Patrick Lagacé profite de sa présence en studio pour obtenir son point de vue sur la défaite de Mike Ward en Cour d'appel contre Jérémy Gabriel, et la montée de la relève humoristique.