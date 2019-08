Quand Alain Crête joue les humoristes avec MC Gilles et Fabien Cloutier

«Pourquoi les avoir invités? Parce qu'ils sont très drôles ensemble. Ils le sont un peu moins tout seul! J'ai toujours aimé leur énergie; je suis une de leurs victimes des revues à potins. Je me suis dis: poursuivons dans cette veine-là. En ayant des invités qui arrivent d'un autre milieu, on change la couleur d'un gala... Ce fut une réussite; les gens se sont bidonnés et moi, je me bidonnais sur scène avec eux... Toute une soirée, une performance mémorable.»