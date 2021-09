Entraves majeures ce week-end sur les route de Montréal

Gros week-end d’entraves sur les routes du grand Montréal ce week-end.

En entretien avec Paul Houde samedi matin, le porte-parole de Transport Québec, Gilles Payer, nous expliquait que les automobilistes devront être vigilants ce week-end.

Le tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine est fermé en direction nord jusqu’à lundi 5h00 et une voie est retranchée en direction sud.

Prévoir aussi des entraves sur le pont Honoré Mercier, sur l’autoroute Bonaventure, sur l’échangeur Saint-Pierre, sur le pont de l’Île aux tourtes et sur l’autoroute 13 entre autres.

Prolongement de la gratuité du péage

Bonne nouvelle pour les détenteurs de voiture électrique, alors que la gratuité du péage sur le pont de la 25 et sur l’autoroute 30 sera prolongée jusqu’au 1 janvier 2024.

En 2017, on répertoriait 340 000 passages de voitures électriques sur le pont de la 25 et maintenant on recense 1,3 million de passages.