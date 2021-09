Tragédie à Saint-Jean-sur-Richelieu | Une femme meurt dans son véhicule avec ses deux ados à bord

« On parle d’un impact violent, sans traces de freinage. La voiture a été traînée sur une centaine de mètres et a terminé sa course dans le stationnement d’un commerce (...) La victime travaillait comme infirmière et ce fut extrêmement difficile pour les collègues de l’urgence de recevoir la famille. Des collègues me disaient que c’est la phobie des gens qui travaillent à l'urgence de recevoir des gens qu’ils connaissent. On me parle d’une femme qui avait à cœur sa famille, une collègue appréciée de tous. »