Jour de la marmotte à Montréal | Coups de feu tirés en face d'une garderie dans Saint-Michel

« Et il y avait toutes ces familles qui regardaient ça, clairement inquiètes. J’ai parlé à un jeune de 10 ans qui était avec son grand frère et qui ne passera plus jamais par là. La propriétaire de la garderie en face disait: une chance que j’étais à l’intérieur avec les enfants. Elle est Inquiète, c’est certain (...) Il y a deux semaines, un homme de 18 ans avait été blessé pratiquement dans le même secteur. L’arme avait été saisie dans une voiture exactement à la même intersection. Sept personnes avaient été arrêtées… »