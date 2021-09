Livraisons d'armes par drone à la prison de Donnacona | «On est super inquiet»

«On est super inquiet. On a atteint un nouveau stade dans la livraison par drone. Au début de l’été, on saisissait de la drogue et des cigarettes. Mais là, on parle d’armes blanches, de poing américain. On a saisi un iPad en fin de semaine. C’est terrible. Les détenus ont trouvé un truc, ils se font livrer des couteaux de mastic et du scellant à fenêtre. Donc, ils peuvent enlever et replacer la fenêtre comme si de rien n’était. C'est super préoccupant et dangereux. C'est un enjeu de sécurité publique»