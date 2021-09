Deux hommes ont été blessés par balles dans une autre fusillade entendue dans le secteur Chomedey d'un quartier résidentiel à Laval, mardi soir.

On parle d’une double tentative de meurtre et de deux hommes de 19 ans et 20 ans retrouvés devant une résidence.

Bénédicte Lebel racontait les détails inquiétants d'un incident qui n'est que l'un des 30 événements liés à des armes à feu depuis le début de l’année à Laval.