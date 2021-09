Attentats de Paris en 2015 | «Abdeslam est en train de polluer le procès» -Fabrice de Pierrebourg

Le journaliste Fabrice de Pierrebourg est à Paris où il assiste au méga procès lié aux attentats terroristes du 13 novembre 2015 au Bataclan et dans plusieurs restaurants de la ville-lumière.

Au micro de Paul Arcand, il fait part de la sensation particulière de pénétrer dans l’enceinte créé spécifiquement pour l’occasion dans l’ancien palais de justice de Paris.

Onze personnes sont accusées dont Salah Abdeslam, le seul membre survivant du commando lors des attaques qui ont fait plus de 130 morts et 350 blessés.

C’est d’ailleurs Abdeslam qui cause problème en raison de son attitude au procès.

« À un moment, il s’est levé, il est allé au micro et il a dit : « Est-ce que les victimes qu’il y a eu en Irak et en Syrie pourront prendre, elles aussi, la parole? » Là, le juge lui a dit : « Ça suffit Monsieur Abdeslam. » Et l’autre a continué. »