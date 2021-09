Rapport de la coroner sur la mort de Jules Boutin | « Son décès était évitable » -Son père

« L’enquête a révélé que la conductrice a fait son stop et amorcé son virage à gauche. Mais, elle n’était pas attentive. Malgré des signes d’un impact, elle n’a pas tout de suite immobilisé son autobus. Cela a été fait une centaine de pieds plus loin quand elle a aperçu derrière elle un attroupement de gens autour de Jules. [...] On préfère utiliser le mot tragédie plutôt que le mot accident, puisque ça banalise. Le décès de Jules était évitable. C’était d’ailleurs la conclusion de la coroner dans son rapport. Conduire un véhicule, ce n’est pas un droit, mais un privilège et ça vient avec des obligations. Il faut cesser de dire au Québec que c’était un banal accident. Il faut prendre conscience que les piétons sont très vulnérables par rapport aux automobilistes. Il faut aménager adéquatement les intersections de nos réseaux routiers. »