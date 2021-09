Daniel Déry a tué sa conjointe en 2016 | «Comment se fait-il que ce gars-là puisse retrouver une certaine liberté?»

«Comment se fait-il que ce gars-là puisse retrouver une certaine liberté? J’ai lu le rapport. On parle de son côté narcissique. Qu’il a eu une altercation avec un autre détenu qu’il a pris à la gorge. Qu’il commence à peine à gérer sa colère et violence. Et qu’à l’époque où il a tué votre mère, il était en dépression. Et là on dit qu’il a pris conscience de ses actions. Vous ne croyez pas ça, vous?»