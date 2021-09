Graffitis antivax sur les murs d'une école secondaire à Rawdon | «En temps et lieu seront pendus ceux qui vaccinent les jeunes de force»

Un début d'incendie survenu mardi matin sur le terrain de l'école secondaire des Chutes, à Rawdon, pourrait bien avoir été provoqué par des personnes opposées aux vaccins contre la COVID-19.

Le feu a éclaté vers 4 h 30 mardi matin dans des roulottes de chantier à proximité de l'école. Il a été rapidement maîtrisé par les premiers policiers arrivés sur place.



Graffitis antivax

De plus, des graffitis ont aussi été inscrits sur des murs de l'école et un internaute les a pris en photo et publiés sur les réseaux sociaux.

On pouvait notamment y lire: