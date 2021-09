Rentrée scolaire ruinée à Saint-Roch-de-l'Achigan | Des personnes anti-masque ont manifesté bruyamment devant une école primaire

«Ça devait être une belle matinée. C’était une journée spéciale pour mon kid qui était un peu nerveux de rentrer à l’école en première année. Il a 6 ans. Sa mère et moi avons décidé d’aller le reconduire à l’école en voiture pour la rentrée. Quand j’ai tourné sur la rue de l’école, j’ai vu des gens avec des pancartes. Ils étaient environ une quinzaine de personnes avec des porte-voix et des pancartes de la charte des droits et libertés du Québec. Ils criaient : ‘’l’école n’est pas une prison’’, ‘’les enfants ne devraient pas avoir de masque’’. Ils parlaient de ségrégation et de dictature devant des enfants âgés de 4 à 10 ans»