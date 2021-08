Employé congédié | Autre vol de données chez Desjardins

Un autre vol de données chez Desjardins a mené au congédiement d'un employé qui consulté des renseignements personnels alors que ça n'entrait pas dans le cadre de ses tâches.

Entre 2019 et 2021, cette personne a consulté les dates de naissance, adresses et coordonnées de plus de 1000 personnes alors qu'elle n'avait pas l'autotrisation pour le faire.

Desjardins dit ne pas savoir pour le moment s'il y a eu de la fraude ou de transferts de données à la suite de ce vol.

La compagnie, qui a confirmé qu'une plainte avait été déposée aux policiers, indique que les membres touchés ont été avisés et qu'ils profiteront de la protection Desjardins.