Tué par son co-détenu à la prison de Rivière-des-Prairies | «Il y a plus de surveillance dans les zoos que dans les prisons»

«Il y a plus de surveillance dans les zoos que dans les prisons. Comment ça n’y a-t-il pas eu de tournée d’un gardien de prison pendant toute la nuit? C’est ça que la famille ne s’explique pas. L’accusé est également accusé d’outrage au cadavre. Il l’aurait carrément décapité et il n’a été trouvé que le lendemain matin. C’est vraiment un crime violent qui s’est produit à l’intérieur des murs. On n’est pas au Panama, on est au Québec»