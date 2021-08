Lutte du SPVM contre la violence par arme à feu | «On ne ménage aucun moyen en ce moment»

«Chaque coup de feu, surtout quand il y a des victimes, est un événement de trop. Comme service de police, on déploie tous les efforts pour intervenir auprès de tous les types de criminalité à Montréal. Évidemment, on priorise les interventions en fonction de la gravité des cas. Quand j’ai dit ''assez c’est assez'' c’est parce que c’était too much. Cette fusillade a frappé l’imaginaire, elle a ébranlé aussi les gens. On a alors pris toutes les ressources du SPVM pour se battre contre les membres des gangs criminels qui causent cette violence par armes à feu. On ne ménage aucun moyen en ce moment.»