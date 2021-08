Parc olympique | travaux d'urgence pour sécuriser des poutres en béton

Le Parc olympique doit faire des travaux d’urgences afin de sécuriser des poutres qui servent à soutenir le trottoir au-dessus de la station de métro Pie-IX.

Cette situation d’urgence était essentiellement que les poutres étaient fissurées et risquaient qu’elles s’effondrent sur la station de métro.

On devait agir le plus rapidement possible selon Maurice Landry, premier vice-président infrastructures et gestion de projets du Parc olympique.