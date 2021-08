Revue de presse | Passeport santé - conférence de presse dès 13h00

Le ministre de la Santé annoncera le plan d’action entourant la mise en œuvre du passeport vaccinal vers 13h00 en après-midi.

Tout cela dans un contexte où l’on se demande comment s’articulera la 4e vague de la COVID 19.

Louis Lacroix rappelle les propos d’un infectiologue qui se demande par ailleurs si les enfants ne seront pas les gens oubliés cet automne.

«Est-ce que les moins de 12 ans seront le vecteur de transmission et ne sont-ils pas des cibles faciles, alors qu’ils ne seront pas vaccinés?»

Également au menu de la revue de presse, mardi :

- 75 nouveaux cas en Mauricie, alors que Trois-Rivières est l’épicentre de la contagion actuellement.

- Ouverture de la frontière, les Américains peuvent maintenant venir nous visiter.

- Campagne de séduction de l’alliance de l’industrie touristique du Québec au Nord-Est américain.

- L’île du Prince Édouard teste les voyageurs à l’entrée.

- On découvre des poutres dangereuses au Parc olympique qui pourraient s’effondrer sur la station de métro Pie-IX.

- Réchauffement climatique, entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Les conséquences s’annoncent majeures et même davantage chez nous.

- Élections fédérales, Justin Trudeau se rendrait chez la Gouverneure générale dès dimanche.

- La compagnie Moderna pourrait investir des centaines de dollars à Montréal et au Canada.

- Le NDP débutera son affichage plus tôt pour faire des gains à Montréal.