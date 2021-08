Équipe intégrée pour la lutte contre les armes | «Certes, on doit s’attaquer aux criminels, mais aussi aux trop nombreuses armes à feu»

«On augmente la pression sur les groupes criminels grâce à des interventions de toutes natures pour les déstabiliser, notamment en saisissant des armes. […] Il ne faut pas oublier qu’une arme à feu, c’est un outil utilisé par des groupes criminalisés. On s’attaque alors à eux, que ce soit dans les milieux des stupéfiants, de la fraude et de l’exploitation sexuelle. Toutes les semaines, on saisit des armes à feu. Certes, on doit s’attaquer aux malfaiteurs, mais aussi adresser la grande quantité d’armes en circulation.»