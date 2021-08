Homme abattu par des policiers à Repentigny | «Il faut reconnaître le problème de discrimination dans le système policier» -Bernard Sévigny

«Une telle situation témoigne de problèmes importants entre les membres des communautés culturelles et les policiers. Il y a d'ailleurs eu plusieurs plaintes à la Commission des droits de la personne. La Ville de Repentigny s'est engagée notamment dans une démarche d'inclusion et un projet de recherche. [...] Les membres racisés ont quatre fois plus de risques de fair l'objet d'un contrôle policier. La mairesse a justement admis le problème trois jours avant la mort de cet homme dans les rues de Repentigny. Il y a clairement un enjeu de discrimination dans le système policier.