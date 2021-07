À VOIR : Conduite dangereuse avec des planches de bois dans son véhicule | L’automobiliste de Granby accusée de vol

«C’est assez incroyable, j’en suis à ma 19e année au Service de police de Granby et je n’ai jamais vu un tel chargement sur un véhicule. On parle d’une Yaris qui transportait 32 planches et madriers d’une longueur de 12 pieds, placés de manière illogique dans le véhicule par les fenêtres et le coffre arrière»