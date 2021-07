Un an après la mort de ses fillettes | «La mère de Norah et Romy s’estime prête à ravoir des enfants»

«La mère de Norah et Romy, Amélie Lemieux, s’estime prête à ravoir des enfants. Après une période de deuil épouvantable, elle veut être de nouveau maman. Elle a entamé des démarches en fertilité afin de fonder une nouvelle famille et retrouver le bonheur que lui procurent les enfants. Elle veut reprendre ce rôle qui lui a été usurpé. Malheureusement, elle ne peut plus porter d’enfant en raison d’une opération subie dans le passé. Deux de ses embryons devraient être implantés dans le corps d’une mère porteuse.»