Drogues au volant | Augmentation de 43 % en 2019

Le nombre de personnes qui conduisent avec les facultés affaiblies par la drogue a augmenté de 43 % en 2019 au Canada.

Cette augmentation importante survient après l’année de la légalisation du cannabis au Canada.

Toutefois, cette augmentation n’est pas uniquement due au cannabis. Il y a sept catégories de drogues qui sont pointées du doigt, parmi lesquelles on retrouve notamment le cannabis, les dépresseurs (Ativan et Valium) et les stimulants du système nerveux central et les hallucinogènes.

Selon Statistique Canada, les drogues représentaient 8 % de toutes les affaires de conduite avec les facultés affaiblies.

Alcool et drogues au volant, mêmes sanctions

Le taux de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool a quant à lui progressé de 15 %.