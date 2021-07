Au Québec | Une météo très instable depuis quelques jours

«Dans cette régions du Québec, ils fait moins de 10 degrés Celsius en matinée. C’est du temps d’automne en juillet, qui est pourtant le mois le plus chaud de l’année. À Montréal, c’est le mois le plus ensoleillé. Mais, cette année, on a droit à des périodes de chaleur intermittente. Dans les prochains jours, il fera un maximum de 25 degrés à Montréal. On évite la chaleur mortelle, pour l’instant. Cela dit, elle frappe Les Prairies canadiennes et s’en vient lentement vers le Québec.»