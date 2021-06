Démolition du bunker de Lennoxville | «C’est loin d’être la fin des Hells Angels»

«Mom Boucher a fondé les Nomades qui devaient être une faction élite des Hells Angels. La problématique, c'était que Mom Boucher, c'est un grand malade mental, un fou, un psychopathe. Il est devenu over power. D'ailleurs, il n'est plus membre des Hells Angels, ils l'ont renié. Et là, il va mourir comme un rat dans le fond de sa cellule»