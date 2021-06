Libération conditionnelle | Paul Bernardo échoue dans sa tentative de l’obtenir

«Il dit qu’il a changé, qu’il s’est pris en main et qu’il contrôle maintenant ses déviances sexuelles. Et donc, que les autorités devraient le laisser sortir de prison. Ça fait 28 ans qu’il est incarcéré, mais c’est une peine de prison à vie. Ses intervenants ont expliqué aux commissaires que cet homme représente un risque élevé de récidive si on le laisse sortir. Ils disent qu’il n’a fait aucun progrès au cours des dernières années. Des proches des victimes ont quant à elles demander à ce qu’il soit détenu pour le reste de ses jours»