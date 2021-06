Policier désarmé au SPVM | Le suspect aurait tué son codétenu en prison

L'individu arrêté à Toronto ce printemps pour l'agression d'un policier de Montréal en janvier dernier sera accusé cet après-midi du meurtre de son co-détenu.

Ali Ngarukiye, 21 ans, comparaîtra au palais de justice de Montréal pour des accusations de meurtre non prémédité et d'outrage à un cadavre.

La Sûreté du Québec l'a arrêté à la suite de la découverte hier matin d'un détenu de 57 ans décédé en cellule à la prison de Rivière-des-Prairies.

Rappelons que le 28 janvier, les policiers avaient arrêté, par erreur, Mamadi III Fara Camara qui a finalement été libéré six jours plus tard.

Mamadi III Fara Camara avait été interpellé par le policier un peu plus tôt pour une infraction au Code de la route et il a eu droit à des excuses du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) après avoir été relâché quand on a réalisé l'erreur commise.