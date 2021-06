Encore deux enfants se sont noyés jeudi au Québec

«De façon générale, la zone de baignade est fixée à 1,6 mètre, mais selon les plages, la profondeur peut être plus éloignée d’une plage à l’autre […] La noyade chez un enfant en moyenne c’est en moins de 30 secondes. […] C’est pour ça qu’on fait "Nager pour survivre" dans les écoles. Et ça fait deux printemps que je ne peux pas l’offrir dans les écoles, non pas par manque de volonté, mais parce que la pandémie est venue contrer le déploiement!»