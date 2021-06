Violence conjugale | «Je n’en reviens pas, les bras m’en tombent!»

«Je n’en reviens pas, les bras m’en tombent! Il me semble qu’on n’apprend pas d’une fois à l’autre. Je ne suis pas avocat, mais si un procureur demande une évaluation de l’homme violent avant qu’on émette un 810, ce n’est pas à cet homme de décider s’il veut ou pas être évalué. L’évaluation devrait se faire de façon systématique. Tu veux qu’on retire des accusations de voies de fait et de séquestration, pour des actes violents que tu as commis, ben en échange de cette demande, tu vas subir une évaluation et le juge décidera en vertu de cette évaluation si tu as droit au 810. Et si tu poses un danger pour la femme, tu ne l’auras pas ton 810 et on ne va pas les retirer le 810»