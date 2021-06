Lutte contre le trafic d’armes à Montréal | Québec investit 5,5 M$

«Il y a une préoccupation particulière sur les incidents qui impliquent une arme à feu. Il y a eu une augmentation assez importante au cours des derniers mois, surtout dans les quartiers du Nord, de l'Est et dans le Vieux-Montréal. Il faut trouver les têtes de réseaux pour pouvoir s'attaquer au crime organisé qui semble avoir de nouvelles pratiques. On a vu des coups de feu en plein jour dans des quartiers résidentiels, c'est très loin de ce à quoi la police est habituée»