Drame à London, geste terroriste? | «C’est plus facile de prouver des accusations de meurtres au premier degré»

«C’est sûr qu’on a été ‘’habitués’’ à des attentats commandités ou revendiqués par des groupes djihadistes qui sont listés comme des organisations terroristes au Canada. Mais pour le cas de celui de London, le chef de police a parlé de preuves d’une attaque planifiée et motivée par la haine. Il n’a pas frappé une famille au hasard dans la rue. Il les a ciblés en vertu de leur religion. Quand vous faites ça, c’est évident que vous terrifiez la communauté musulmane et la population canadienne. Et il y a eu des blessures. Donc, techniquement, ça pourrait rentrer dans le Code criminel comme étant un acte terroriste»