En provenance de l'Ouest | Une grosse vague de chaleur s'en vient au Québec

«Dans cette région, tout comme dans les territoires de la côte Ouest, ça bouille. On parle de 35 degrés Celsius et plus. On a mesuré 42 degrés dans le sud de la Californie. Toute cette chaleur s'approche de nous. Cette canicule durera au moins trois jours. Lundi, il devrait faire 34 degrés Celsius à Montréal. On n'a pas vu ça depuis août l'année dernière. Avec l'humidex, on s'attend à près de 40 degrés.»