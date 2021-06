Découverte de corps d’enfants autochtones en Colombie-Britannique | «Ça fait lever le cœur, ça donne la nausée»

«J’ai honte. Non seulement il faut procéder à des fouilles, mais je pense que ça prend une enquête criminelle et des gens doivent payer pour ça. C’est inacceptable. C’est tellement scandaleux que ce soit produit au Canada. Ça fait lever le cœur, ça donne la nausée. C’est épouvantable. Des enfants qu’on ne considérait même pas assez humains pour prendre une note dans un cahier pour dire qu’un tel était mort. Non, ils les jetaient comme des animaux dans une fosse. Ça finissait là et on n’en parlait plus. C’est un crime impardonnable»