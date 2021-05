Luc Wiseman accusé sans matériel incriminant | «Ce n'est pas idéal, mais c’est faisable pour les procureurs de la Couronne»

Luc Wiseman a été arrêté la semaine dernière par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal. Il est accusé d’agression sexuelle, d’attouchements et de voies de fait à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans, ainsi que de production et de possession de pornographie juvénile. Les faits se seraient déroulés entre novembre 2018 et avril 2021.

Moins d’une semaine après son arrestation, Avanti Groupe a été acquis par deux femmes, selon un communiqué diffusé par l’entreprise, jeudi soir. Il s’agit de Monic Lamoureux et Patricia Blais, qui dirigeaient déjà la société depuis plusieurs années.

Luc Wiseman était le président et seul actionnaire d’Aventi depuis 2000. Son entreprise coproduit notamment les émissions Tout le monde en parle et Cette année-là, tout comme plusieurs séries télé, dont De garde 24/7 et 180 jours.

Avanti Groupe est également responsable de la promotion de divers spectacles d’humoristes.