À la rencontre de revendeurs de drogue | «Les ventes ont augmenté durant le couvre-feu»

«Ils m'ont tous répondu que leurs clients réguliers depuis l'instauration du couvre-feu consomment plus de stupéfiants. C'est-à-dire que normalement, un consommateur peut en commander à 20 h et en recommander la nuit à 1 h du matin s'il en manque, mais durant le confinement les gens devaient s'assurer d'en avoir assez jusqu’au lendemain. Les commandes de cocaïne, par exemple, étaient plus grosses.»