Mairesse arrêtée pour avoir voulu faire casser les jambes d’un adversaire politique | «J’ai été ébranlé. C’est quand même assez intimidant»

«C’est M. Dunn qui m’a averti par personne interposée à la fin novembre. Il disait vouloir me raconter des histoires au sujet de la mairesse. Mais ça ne m’intéressait plus vraiment parce que ça faisait un an et demi que je m’étais retiré des affaires municipales. Mais il a insisté et je l’ai rencontré le 8 février dernier. Il m’a dit que madame la mairesse lui avait demandé de me casser les deux jambes en échange d’argent»