Enfants martyrisés pendant plus de 25 ans | Un pasteur baptiste de Longueuil condamné à 5 ans de prison

Le pasteur baptiste Mario Monette et sa femme Carole Van Houtte ont respectivement été condamnés à cinq et quatre ans de prison pour avoir martyrisé leurs nombreux enfants durant plus de 25 ans.

La sentence a été rendue mercredi au Palais de justice de Longueuil. Le couple avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait armées, de séquestration et de menaces envers leurs huit enfants, il y a quelques mois.

La procureure des poursuites criminelles et pénales réclamait 10 ans d'emprisonnement pour le pasteur et de quatre à six pour son épouse.

La défense réclamait pour sa part deux ans de détention dans la collectivité.

«La volonté de Dieu»

Disant appliquer la «volonté de Dieu», Mario Monette et Carole Van Houtte frappaient leurs enfants sur une base quasi quotidienne avec des bâtons et des ceintures.

Les enfants pouvaient parfois subir ces châtiments corporels parce qu'ils choisissaient la mauvaise musique à écouter ou parce qu'ils n'étaient pas calmes à l'église.

Après le prononcé de la sentence, le fils de ce couple maudit a témoigné avec beaucoup d'émotions des séquelles que le comportement de ses parents a eu sur sa vie.