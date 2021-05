Toilettes fermées dans les parcs | Des résidents en voient de toutes les couleurs!

«C’est le deuxième été où on a un achalandage extraordinaire dans les parcs, mais que les toilettes du chalet du parc sont fermées. Évidemment, tous ces gens ont besoin de faire pipi et ça se fait sur les ruelles avoisinantes. À tel point que lorsque je suis sur ma terrasse la fin de semaine, j’entends quelqu’un en train d’uriner toutes les trois minutes. Mais si ce n’était que le bruit, ce ne serait pas si gênant, mais vous vous doutez bien qu’avec la chaleur, ce sont les odeurs qui arrivent. Et si ce n’était que des pipis, on pourrait imaginer que c’est acceptable, mais il y a du papier de toilette par terre et des gens qui vont jusqu’à faire un numéro 2»