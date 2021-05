Centre-Ville de Montréal | Trois hommes blessés durant des événements différents

Trois hommes dans la vingtaine ont été blessés lors d'événements violents différents survenus en moins d'une heure au centre-ville de Montréal, dimanche soir.

Pour le premier événement, deux scènes ont été analysées par les policiers.

Un homme de 27 ans a d’abord été poignardé à l'arme blanche sur la rue Sainte-Catherine, entre Metcalfe et Mansfield, lors d'une altercation survenue entre plusieurs individus vers 18h40.

Quelques minutes plus tard, non loin de la scène de crime, cinq hommes âgés de 18 à 28 ans ont été arrêtés sur la rue Sherbrooke, non loin de la rue Parc.

Un individu de 27 ans a été poignardé. Il est dans un état critique, mais stable.

Un véhicule noir, qui se trouvait près d'eux, a d'ailleurs été examiné par les policiers.