Un reportage de Valérie Lebeuf | La fête des Mères derrière les barreaux

Anna a commis l'irréparable en 2007 et elle a été condamnée à 14 ans d'emprisonnement pour meurtre. Ses enfants étaient alors âgés de 11 ans et 1 an. Derrière les murs du pénitencier, Anna, qui a fait un travail important de réhabilitation, vit de l'espoir où elle pourra enfin serrer ses enfants dans ses bras.