Météo | Place aux alternances de pluie et de soleil en mai

«On a eu un printemps extraordinaire. C’est l’un des cinq printemps les plus chauds depuis 75 ans. C’est aussi le plus ensoleillé depuis qu’on a des données de la part de l’aéroport de Montréal. On n’a pas eu d’inondation et de tempête de neige imprévue. En ce moment, on vit une séquence en alternance entre le soleil et les averses depuis plus de deux semaines. Pour les prochaines semaines, on va continuer avec ce printemps de jardinier. Il y aura des précipitations régulièrement. Pas de grosse chaleur avant la dernière semaine de mai.»