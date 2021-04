Violence conjugale | Quel est le profil des hommes violents?

«Dans les écrits scientifiques et de criminologie, on étudie beaucoup sur s'ils sont des généralistes ou des spécialistes. De plus en plus, on accumule des preuves qui nous laissent présager que ce sont des généralistes. On essayait de voir sur l’ensemble de la carrière criminelle, c’est-à-dire, du premier crime commis jusqu’à son dernier. Chez les agresseurs de violence conjugale, on constate que 52% de leurs actes sont exécutés sur des gens à l’extérieur de leur famille.»