L'accès semble facile à Montréal | Même les ados n'ont pas de difficulté à se procurer des armes

Les crimes impliquant des armes à feu sont de plus en plus fréquents dans le nord-est de Montréal et, malheureusement, l'accès aux armes semble simplifié depuis quelques temps.

Même pour les adolescents, ce serait un jeu d'enfant pour s'en procurer et le SPVM voit de plus en plus d’individus criminalisés qui circulent avec des armes à feu, qui les utilisent et qui s’affichent publiquement, a constaté la chroniqueuse judiciaire du 98.5, Sabrina Rivet, mardi, au micro de Paul Arcand.