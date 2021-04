Noir abattu par une policière par erreur | Un ancien policier du SPVM donne son avis au micro de Bernard Drainville

«Quand tu as le Taser dans les mains, ce n’est pas la même sensation, ce n’est pas le même poids. Le Taser, c’est une bébelle de plastique. Ça n’a pas la même sensation au doigté. Les yeux fermés, je peux te dire tout de suite lequel je tiens dans ma main. Et normalement, le Taser est jaune. Donc, oui, la distinction est quand même assez facile à faire. Et quand tu utilises le Taser, tu as deux actions à faire»