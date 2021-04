Kanesatake | Les Hells Angels et la mafia préparent un projet de casino

«Depuis mon élection, il y a sept ans, je demande la création de cette escouade sur le territoire de Kanesatake. [...] C'est une grosse patate chaude, ce sujet. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs décennies que le problème persiste. On se lance la balle d'un gouvernement à un autre. C'est malheureux. Les raisons données sont souvent liées à la crainte d'une autre crise d'Oka. Pourtant, on est ailleurs. On parle du crime organisé. On parle quand même d'une union entre les Hells Angels, la mafia et la narcotrafiquante Sharon Simon...»