Manifestation contre le couvre-feu | Des commerçants découragés par la casse dans le Vieux-Montréal

La manifestation qui a réuni des centaines de personnes s'exprimant contre le retour du couvre-feu à 20 h à Montréal et Laval a dégénéré dans les rues du Vieux-Montréal, dimanche soir.

Des manifestants ont allumé des feux et fracassé des vitrines avant que la police antiémeute intervienne avec du gaz lacrymogène pour disperser la foule.

Le bilan provisoire fait état de l'arrestation de sept personnes, 107 constats d'infractions remis pour non respect de la loi sur la santé publique en plus d'une dizaine d'autres infractions déposées comme méfaits, introductions par effraction et entraves au travail des policiers.

Les commerçants du Vieux-Montréal étaient unanimes à déplorer la casse et à blâmer les manifestants qui se trompent de cible, selon eux.